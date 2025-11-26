VÍDEO | Zapeando recrea con IA cómo sería el cartel del "culebrón turco" de Feijóo y Sánchez: 'Anotop at'

El líder popular intentaba lanzar una pulla al presidente del Gobierno, pero, en lugar de eso, tiene un lapsus y no consigue lanzar el 'zasca' que había preparado para Pedro Sánchez.

Este miércoles en el Congreso de los Diputados, Alberto Núñez Feijóo ha tenido un pequeño lapsus al intentar lanzar un 'dardo' contra Pedro Sánchez. Como se puede ver en las imágenes, el líder popular se ha dirigido al presidente del Gobierno para contarle cómo se llamaría una serie sobre sus años de gobierno.

"Sabe una cosa", le ha dicho, "se va a rodar algún día una serie de televisión sobre sus años de presidente". "Se titulará", ha seguido, pero, al intentar decir el título, Feijóo no ha podido evitar trabarse diciendo "anotop". El líder popular se ha quedado sin tiempo y, finalmente, no ha podido decir el título que había ideado.

"Es 'Mars Attacks'", afirma Maya Pixelskaya. "¿Ha sido un lapsus o ha sido un ictus? Por llamar a una ambulancia", pregunta Quique Peinado. Miki Nadal no entiende por qué dicen que ha sido un lapsus ya que "Feijóo se refería a una serie famosísima: 'Anotop at', el nuevo culebrón turco de éxito internacional".

Zapeando ha diseñado, incluso, cómo sería el cartel de esa nueva serie y, para ello, ha recurrido a la Inteligencia Artificial. Como se puede ver en el vídeo sobre estas líneas, en el cartel se puede ver a Sánchez y Feijóo mirándose.

