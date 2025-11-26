Llum Barrera, a Quique Peinado tras decir que "es demasiado joven" para su papel en 'Coartadas': "Calla, que sigo pagando casa y niño"

Llum Barrera vuelve a Zapeando, en esta ocasión como invitada, para hablar de 'Coartadas', la comedia que se estrena este viernes en la que participa y de la que desvela algunos secretos de rodaje en este vídeo.

Este fin de semana se estrena 'Coartadas' y una de sus protagonistas y antigua zapeadora, Llum Barrera, vuelve a Zapeando para hablar de la comedia de estas navidades.

La actriz muestra en el vídeo sobre estas líneas sus dotes para versionar a Nino Bravo, lo que hace que se gane por parte de Quique Peinado el título de "persona que más canta de España".

En la película, Llum interpreta a la mujer de Leo Harlem y la madre de Adriana Torrebejano, aunque según Quique Peinado "eres demasiado joven para los dos papeles". "Cállate, que hay que trabajar, que seguimos pagando casa y niño", le responde divertida la actriz.

Barrera también desvela algunas anécdotas del rodaje de 'Coartadas', como que con Salva Reina "es imposible no tener que cortar por los lagrimones" del personaje que se ha inventado o el momento en que decidió prescindir de un especialista y cogió un tuk tuk sin saber conducirlo: "Hicimos unas derrapadas muy interesantes por el puerto de Tenerife", comenta.

