La Casa Blanca sigue a lo suyo con los preparativos de Acción de Gracias en plena tensión internacional

El contexto Los preparativos para las fiestas se están llevando a cabo en un momento en el que se está negociación la paz en Ucrania; las patrullas del ICE están persiguiendo a migrantes y se ha amenazado a congresistas demócratas con consejos de guerra.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, durante el indulto a un pavo antes de la festividad de Acción de Gracias
Amenazas con consejos de guerra a senadores demócratas; unas negociaciones de paz con Ucrania y Rusia que no pueden estar más tensas o las protestas ciudadanas contra las patrullas del ICE, nada de esto parece importar en la Casa Blanca. En la residencia presidencial de los Estados Unidos prefieren ocuparse con los preparativos de Acción de Gracias y Navidad.

Tal es la abstracción de la realidad que este lunes se ha podido ver a la primera dama, Melania Trump, recibiendo el abeto de casi ocho metros que exhibirán en el Salón Azul. "Es bonito", ha indicado. Tras comprobar que todo estaba en orden y después de saludar a los conductores del carruaje, se ha despedido de los periodistas deseándoles: "Feliz Navidad".

No obstante, antes de celebrar la natividad hay que preparar Acción de Gracias. De hecho, se ha conocido quienes serán los pavos indultados por el presidente: Gobble y Waddle. Estas dos aves se han convertido en las nuevas estrellas del país y no es para menos, se van a salvar de ser devorados.

Todo esto ha ocurrido el mismo día que Estados Unidos ha insistido a la Unión Europea en la "sugerencia" de que "relaje" su regulación a las grandes empresas tecnológicas si pretende obtener una rebaja de los aranceles que el mandatario republicano mantiene al acero comunitario. Esta advertencia ha tenido lugar durante la primera reunión de los representantes de Comercio con los ministros de la UE.

