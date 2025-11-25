Ahora

Consejos veterinarios

Víctor Algra señala qué tres alimentos otoñales son tóxicos para nuestros perros, en vídeo

Es habitual que muchas personas paseen a sus mascotas por parques o bosques en los que es fácil encontrar alimentos que, si son ingeridos por nuestro perro, le puedan causar un grave problema de salud.

Es habitual que muchas personas paseen a sus mascotas por parques o bosques en los que es fácil encontrar alimentos que, si son ingeridos por nuestro perro, le puedan causar un grave problema de salud.

Estamos en otoño y esto significa la aparición de ciertos alimentos que podemos encontrar mientras paseamos a nuestros perros y que pueden ser muy perjudiciales para ellos. El veterinario Víctor Algra explica que ese trío de alimentos tóxicos está formado por las bellotas, las castañas de indias y las setas.

"Las bellotas son tóxicas por las altas concentraciones de taninos", indica Algra. En función de la dosis ingerida, "pueden producir daño digestivo, renal y hepático". En cuanto a las castañas de indias, "contienen un veneno llamado esculina". Este puede causar "exceso de salivación, vómitos, diarrea y dolor abdominal".

En ambos casos, además de suponer un riesgo tóxico, "también tenemos un riesgo de obstrucción intestinal, algo que puede llegar a ser fatal". En cuanto a las setas, existen determinadas especies que son muy tóxicas para los perros.

"Si las ingieren pueden causar insuficiencia renal, hepática, sintomatología nerviosa e, incluso, ser mortales", señala Algra. El veterinario indica que las setas más conocidas son la amanita phalloides o la amanita muscaria, pero, como expone, hay muchas más. "Ante la duda, mejor que los alejéis", concluye.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Bolaños reivindica el "compromiso feminista" de Peramato y defiende a García Ortiz: "Ha sufrido ataques despiadados"
  2. Vilaplana pagó el ticket del parking a las 19:47 horas el día de la DANA, una hora después de salir de 'El Ventorro'
  3. Casi 50.000 mujeres y niñas fueron asesinadas por sus parejas en todo el mundo en 2024
  4. El presidente de la Diputación de Almería hablaba de "ir al dentista" con sus colaboradores para referirse a las mordidas
  5. Consumo multa a 32 operadores de juego con más de 33 millones de euros y bloquea seis portales
  6. La Justicia europea obliga a todos los países de la UE a reconocer el matrimonio homosexual contraído en otro Estado miembro