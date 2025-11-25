Víctor Algra señala qué tres alimentos otoñales son tóxicos para nuestros perros, en vídeo

Es habitual que muchas personas paseen a sus mascotas por parques o bosques en los que es fácil encontrar alimentos que, si son ingeridos por nuestro perro, le puedan causar un grave problema de salud.

Estamos en otoño y esto significa la aparición de ciertos alimentos que podemos encontrar mientras paseamos a nuestros perros y que pueden ser muy perjudiciales para ellos. El veterinario Víctor Algra explica que ese trío de alimentos tóxicos está formado por las bellotas, las castañas de indias y las setas.

"Las bellotas son tóxicas por las altas concentraciones de taninos", indica Algra. En función de la dosis ingerida, "pueden producir daño digestivo, renal y hepático". En cuanto a las castañas de indias, "contienen un veneno llamado esculina". Este puede causar "exceso de salivación, vómitos, diarrea y dolor abdominal".

En ambos casos, además de suponer un riesgo tóxico, "también tenemos un riesgo de obstrucción intestinal, algo que puede llegar a ser fatal". En cuanto a las setas, existen determinadas especies que son muy tóxicas para los perros.

"Si las ingieren pueden causar insuficiencia renal, hepática, sintomatología nerviosa e, incluso, ser mortales", señala Algra. El veterinario indica que las setas más conocidas son la amanita phalloides o la amanita muscaria, pero, como expone, hay muchas más. "Ante la duda, mejor que los alejéis", concluye.

