El consejo de Juan Sanguino a Aitana tras pensar irse a vivir con Plex: "Quédate en tu casa, la suya va a estar llena de amigotes"

Juan Sanguino analiza la exclusiva de 'Diez Minutos' sobre los planes de Plex y Aitana para irse a vivir juntos y, para ayudarles a decidir a qué casa se van, compara la de la cantante con la del influencer.

En su repaso semanal a la prensa rosa, Juan Sanguino analiza la exclusiva de 'Diez Minutos', que desvela que Aitana y Plex estarían a punto de dar un paso más en su relación y están pensando en irse a vivir juntos.

"No es que sea la exclusiva más impactante de la historia", comenta Sanguino en el vídeo sobre estas líneas, que explica que la revista "va más allá" y cuenta que, según su entorno, la idea de una boda también entra en los planes de la pareja.

El experto recuerda las declaraciones de Aitana en las que ha dicho que "ahora estoy enamorada de verdad" o "ahora he aprendido a estar sola", pero según él "no está nunca sola de verdad". Algo con lo que se siente identificado, pues en su caso reconoce que "yo soy de novio liana": "Nunca sueltes uno hasta tener el siguiente".

"Están mirando piso entre Moratalaz, Vallecas y Villaverde alto", ironiza Quique Peinado, a lo que Dani Mateo añade que es "lo que se pueden pagar" como otros jóvenes de hoy en día.

De cara a ayudarles a escoger con cuál de sus casas se quedan, Sanguino las compara. Mientras la de Aitana tiene discoteca, estudio de grabación y "una piscina enorme" y está en una urbanización con David Bisbal o Carlos Sobera como vecinos, Plex "tiene una casa de chico".

La 'epic house' de Plex tiene, entre otras comodidades, un cine, ascensor y un gimnasio con jacuzzi en la azotea, además de surtidores con cerveza y un vestidor que el influencer se niega a llamarlo así. Ante esto, Sanguino le manda un mensaje: "Daniel, tienes un vestidor, no pasa nada, no eres menos hombre".

También le da un consejo a Aitana: "Quédate en tu casa, porque la de Plex va a estar llena de amigotes todo el día y allí nunca vas a estar tan tranquila como en tu sofá verde".

