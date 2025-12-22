VÍDEO | Toni Acosta presenta en Zapeando su nueva película 'Abuela Tremenda': "En España la conciliación son los abuelos"

La actriz Toni Acosta presenta en Zapeando la comedia familiar 'Abuela Tremenda', que llegará a los cines en enero de 2026. Una película que pone en valor el papel de los abuelos y reflexiona sobre la conciliación familiar en España.

'Abuela Tremenda' llegará a los cines españoles el próximo 1 de enero de 2026 con Toni Acosta y Elena Irureta como protagonistas. Para dar a conocer esta comedia familiar, Toni Acosta ha conectado en directo con Zapeando para hablar sobre la película.

La actriz interpreta a una madre muy preocupada por el orden, la disciplina y el control, que decide recurrir a su madre, encarnada por Elena Irureta, para que cuide de sus hijos durante el verano. Sin embargo, esta abuela se aleja mucho del estereotipo tradicional y muestra un carácter libre, divertido y con un marcado toque rockero.

"A mí me encantaría identificarme con la abuela punki, pero no es verdad. Las madres vamos loquísimas por la vida intentando cumplir en el trabajo, con los hijos, con el gimnasio, con la vida moderna. A mí me cantaría ser la abuela, que las abuelas lo único que tiene que hacer es consentir a los nietos y pasárselo bien y es un poco lo que viene a recordarnos Elena Iruteta", comenta Toni Acosta.

Además, la actriz destaca que 'Abuela Tremenda' aborda uno de los debates más presentes en la sociedad española: el papel fundamental de los abuelos en la crianza de los nietos, especialmente ante las dificultades para conciliar la vida laboral y familiar.

"Creo que cada caso es diferente. Hay abuelos que disfrutan mucho y que incluso rejuvenecen cuidado a sus nietos y hay otros que pasan. Lo que yo si sé es que sin mis padres yo no hubiese trabajado. En España la conciliación son los abuelos", concluye la actriz.

