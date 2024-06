Toni Acosta visita El Intermedio para presentar su nueva película 'Padre no hay más que uno 4', que se estrena el próximo 17 de julio. La actriz interpreta de nuevo a Marisa, la madre de una familia "un poco disfuncional", como la define Wyoming. "Una madre con seis hijos... algo le pasa, es muy complicado ser la madre de esa familia", responde Toni.

La actriz desvela que en esta cuarta entrega "hay un par de bodas". "No voy a contar quién se casa con quién... bueno, mírate el cartel", explica. Sobre el secreto para que esta saga tenga tanto éxito, Acosta expone que "como la gente le encantan las otras películas están deseando que haya una nueva para dejar de ver en bucle las demás".

En la película, además, Toni comparte cartel con cómicos de la talla de Leo Harlem, Loles León, Silvia Abril o Carlos Iglesias. La actriz cuenta que se llevan muy bien entre ellos, "es uno de los éxitos de la peli, cuando te proponen hacer otra sabes que te vas a encontrar con gente que te lo pasas muy bien". "Incluso los niños", añade, "estos niños son maravillosos".

Wyoming le pide a Toni que desvele si hay algún "cameo sorpresa". "Creo que sí... pero no me acuerdo", responde ella. "Seguro que sí pero... que me perdone el cameo", añade, entre risas.