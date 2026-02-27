Óscar Puente confiesa a Thais Villas que no se quiere jubilar: "Quiero trabajar hasta el último aliento"

"Tengo 11 años cotizados como actor de teatro y 20 años cotizados de abogado, que, en parte, hice de forma simultánea con los de actor", explica el ministro Óscar Puente, que tiene también "otros 10 años cotizados como político".

Thais Villas ha charlado con varios diputados del Congreso para saber si les gustaría dedicarse a otra cosa o, en el caso de tener que abandonar la política, a qué se dedicarían. "Yo he tenido una vida muy variedad y he tenido muchos trabajos diferentes", asegura Óscar Puente, que asegura que no le importaría cambiar. Eso sí el ministro de Transportes destaca que, ahora mismo, está "contento" con lo que hace.

Pero, si tuviera que cambiar de trabajo, confiesa que le gustaría ser escritor: "Me gustaría escribir, tengo mucho que contar". "Pero ya escribe y tuitea", afirma Thais Villas al ministro, que responde en el vídeo: "Pero me gustaría en un formato más amplio".

Por otro lado, Óscar Puente sorprende a Thais Villas al confesarle que tiene "11 años cotizados en la Seguridad Social como actor de teatro y 20 años cotizados de abogado, que en parte hice de forma simultánea con los de actor".

"Y ahora llevo 10 años cotizando como político, 8 años de alcalde de Valladolid", recuerda el ministro de Transportes, que asegura que no se quiere jubilar: "Yo quiero trabajar hasta el último aliento".

