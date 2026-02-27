La sorprendente confesión de Dani Mateo sobre los Goya: "He visto a muchos cómicos pasarlo muy mal en la gala"

A escasas 24 horas de que se celebre la gala de los Goya, el presentador de Zapeando revela una confesión sobre los cómicos que han presentado esta gala algún año. En el vídeo, podemos ver todos los detalles.

Este sábado, 28 de febrero, se celebrará en Barcelona la 40º de los Premios Goya, que presentarán la cantante Rigoberta Bandini y el actor Luis Tosar. El experto en cine, Alberto Rey, asegura que confía en ellos como presentadores de la gala.

"Luis Tosar y Rigoberta Bandini son un poco un enigma y eso creo que es bueno porque no sabemos exactamente cómo van a funcionar. Tosar dosifica muy bien su vis cómica y Rigoberta Bandini le falta como ese gran momento para convertirse en una superestrella. En los Goya anteriores dio una actuación musical icónica con una canción de Massiel. Así que yo confío en ellos", afirma Rey.

Algo en lo que está de acuerdo Dani Mateo, quien revela algo así como una sorprendente confesión: "Yo también confío en ellos. porque ¿Sabéis qué pasa? Que el público de los Goya es especialmente asqueroso. Sí, son muy asquerosos. Yo he visto a muchos cómicos pasarlo muy mal en la gala. Porque claro, cuando eres cómico la gente está allí como diciendo 'hazme reír'".

"Y es verdad, que como de Luis y de Rigoberta, no se espera en principio que sean desternillantes, pues...", añade Mateo y añade María Gómez: "A lo mejor por ahí les salvan". En el vídeo podemos ver al completo la opinión en este caso de Alberto Rey sobre cómo cree que será la gala.

