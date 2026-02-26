VÍDEO | Víctor Algra comparte buenas noticias sobre Punch, el monito rechazado por su madre

El animal ha copado titulares debido a su triste historia. Además de ser rechazado por su madre, el grupo de primates en el que fue introducido no le recibió de la mejor manera.

Punch es uno de los grandes protagonistas de los últimos días. Este monito ha copado titulares debido a su triste historia. El animal fue abandonado por su madre y sus cuidadores decidieron darle un peluche de orangután como apoyo.

El pequeño Punch fue trasladado hasta el recinto dedicado a los monos del zoo de Ishikawa. Al principio, no fue aceptado por sus compañeros, pero hay noticias positivas. Víctor Algra señala que "parece que empieza a formar parte del grupo".

"Todos se arriman a la fama", comenta Dani Mateo. El veterinario señala que ha habido acercamientos con el resto del grupo y que, incluso, se ha podido ver como otra primate le da un abrazo. "Esto es un gesto que le ayuda a integrarse con el clan", explica Algra.

"También ha participado en el acicalamiento mutuo, muy importante para que socialicen", añade. El veterinario señala que parece que cada vez pasa menos tiempo con su peluche y que es un poco más independiente.

