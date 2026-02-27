Javier Bardem, entre los elegidos, junto a Demi Moore o Chris Evans para entregar un premio Oscar: "¿Le veremos gritando 'Oliverrrrr'? Ojalá"

Los colaboradores de Zapeando, con nuestro experto en cine, Alberto Rey, a la cabeza, comentan una de las noticias de la semana: la elección del actor Javier Bardem para entregar uno de los premios Oscar 2026, que se celebrarán el 16 de marzo.

El actor Javier Bardem ha sido elegido para entregar un premio Oscar, en la 98º edición, que se celebrará el próximo 16 de marzo. "O como le conocemos aquí, el cuñado de Mónica Cruz", bromea Miki Nadal, haciendo alusión a su compañera de programa.

"Bardem se une así a estrellas como Demi Moore, Chris Evans o Adrien Brody. Y eso a pesar de que se ha dicho que Bardem estaba en la lista negra del jefazo de la Paramount, que es amigo de Trump y de Netanyahu por sus declaraciones contra Israel. Y como sabemos que Javier no se va a callar, ¿se viene gala calentita?", le pregunta a nuestro experto en cine, Alberto Rey.

"Igual sí, porque efectivamente sabemos que Javier no se va a callar porque no lo ha hecho nunca. Y ese momento lo verán millones de personas de todo el mundo", responde.

Y también sabemos, añade Rey, "que la Academia no le va a cortar porque si saben cómo me pongo ¿para que me invita? Si les asustase lo que pudiera decir Javier no lo habrían invitado", afirma contundente nuestro experto.

Ahora bien, no sabemos cuál será el premio que entregue: "¿Y si es el de mejor película internacional? Eso sí que sería buena noticia para Sirat, porque en la Academia son muy dados a que compatriotas den premios a los suyos", explica Rey, acordándose de numerosos ejemplos como cuando Penélope Cruz y Antonio Banderas, dieron el Oscar a Almodóvar o Sofía Loren a Roberto Benigni, Roberto Benigni

"¿Creéis que iremos a Bardem gritar Oliverrrrrrrr. Ojalá", confiesa Rey. Y remata Dani Mateo con un chascarillo de los suyos: "Si suben Javier y Oliver pues se pueden ir un rato a fumar y tal, porque corto no va a ser", bromea.

