'Abuela tremenda', la última película de Atresmedia Cine que se estrenará en cines el 1 de enero de 2026

Los detalles Una divertida comedia familiar protagonizada por Elena Irureta y Toni Acosta que se ha proyectado este sábado por primera vez en Madrid.

Este sábado en Madrid se ha celebrado la premiere de la 'Abuela tremenda', la última película de Atresmedia Cine protagonizada por Elena Irureta y Toni Acosta que se estrenará en cines el 1 de enero de 2026.

El largometraje, dirigido por Ana Vázquez, narra la historia de Toñi, una abuela poco convencional que mantiene una relación muy especial con su nieta Alexia, a quien adora. Por eso, cuando Daniela se lleva a Alexia aun retiro rural de su empresa, Toñi no duda en aparecer con su caravana para pasar tiempo con ella, revolucionado por completo la tranquilidad del lugar.

"'Abuela Tremenda' es una historia llena de luz, diversión y amor que me interesó desde el primer momento en que me ofrecieron el guion porque me daba la oportunidad de unir a tres generaciones de mujeres, abuela, hija y nieta que normalmente estamos separadas por ideas distintas de la vida", ha explicado la directora.

Además, de las protagonistas, el reparto también recoge a actores como Carlos Serrano, Santiago Alverú, Gorka Aguinagalde o Kandido Uranga.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.