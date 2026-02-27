La fiesta del cine español
Mejor actor, actriz, director/a y película: el pronóstico de Alberto Rey para la gala de los Goya 2026
Faltan apenas 24 horas para que se celebre la 40.ª edición de los Premios Goya, que este año se celebra en Barcelona. En el vídeo, podemos ver la porra de nuestro experto en cine, Alberto Rey.
Este sábado 28 de febrero se celebra en Barcelona la 40.ª edición de los Premios Goya y hay películas fantásticas nominadas este año. Nuestro experto en cine, Alberto Rey, nos desvela cuál es su apuesta para las cuatro categorías principales de estos premios del cine español: mejor actriz, mejor actor, mejor director/a y mejor película. ¿Quién se llevará el ansiado cabezón?
Empezamos por mejor actriz protagonista, cuyas nominadas son: Ángela Cervantes por 'La furia'; Patricia Lopez Arnaiz por 'Los Domingos'; Antonia Zegers por 'Los Tortuga'; Nora Navas por 'Mi amiga Eva' y Susana Abaitua por 'Un fantasma en la batalla'.
"Me voy a arriesgar: apuesto por Nora Navas, por 'Mi amiga Eva'. Si Patricia López Arnáiz lo permite, claro", responde Rey, quien argumenta su elección: "Mi amiga Eva es una película preciosa y Nora, una actriz magnífica (...) Creo que va a ganar porque es muy clásico que una actriz cuya película solo está nominada a esa categoría y no al resto de las categorías de la película".
En la categoría de actor, tenemos a: Alberto San Juan por 'La cena', Miguel Garcés por 'Los domingos', Jose Ramón Soroiz por 'Maspalomas', Mario Casas por 'Muy lejos' y Manolo Solo por 'Una quinta portuguesa'. Y de nuevo, Rey lo tiene claro: "Yo voto por José Ramón sobre 100% (...) Es una cosa extraordinaria en esta película. Precioso, arriesgado, sorprendente. Es un actor casi desconocido fuera del País Vasco y es una estrella a la que nadie imaginaba en este papel. Así que yo creo que ya está cantado".
Dani Mateo le pregunta por Manolo Solo pero cree que este actor va a tener muchas más oportunidades: "No sé si José Ramón Soroiz va a tener otro combo película-personaje como el de Maspalomas", responde Rey.
La tercera categoría de mejor dirección, Rey apuesta por Alauda Ruiz de Azúa, por 'Los Domingos': "Esto está absolutamente cantado. Lo tiene hecho". Los otros nominados son: Aitor Arregi y Jose Mari Goenaga, por 'Maspalomas', Carla Simón, por 'Romería', Oliver Laxe, por 'Sirat' y Albert Serra por 'Tardes de soledad'.
"Me parecería muy bonito que ganara Carla Simón por 'Romería', porque está fuera de la categoría de mejor película, algo que me parece inexplicable pero que se explica porque hay muchas buenas películas y no caben todas, en los Oscar, en cambio, caben 10", añade por su parte el experto en cine.
Y por última, la categoría definitiva: mejor película. Las nominadas son: 'La cena', 'Los domingos', 'Maspalomas', 'Sirât' y 'Sorda'. Y de nuevo, Rey se queda 'Los domingos': "Creo que esto está hecho. A menos que la Academia se entregue al fenómeno de 'La cena', pero es que culturalmente el fenómeno relevante este año son 'Los Domingos'", afirma Rey, quien alaba de este modo, no la película en sí, sino todo lo que ha suscitado.
"No recuerdo una película española que haya despertado un debate más complejo y, además, sano, sin los malditos 'zascas'. Este año todo el mundo tenía una opinión sobre sobre 'Los domingos', incluso dos. Y discutías hasta contigo mismo (...) 'Los domingos' es un peliculón espléndido, una película increíble. Vayan a verla", recomienda y concluye Alberto Rey.