La humorista Eva Soriano vuelve a protagonizar un divertido 'zasca' de Aruser@s esta vez, cargando contra los que tienen privada la cuenta de Instagram.

"La gente que tiene privada la cuenta de Instagram... ¿qué haces?", estalla Eva Soriano en 'Cuerpos Especiales'. La cómica es protagonista de uno de los zascas del día de Aruser@s con esta, su nueva lucha.

La humorista carga contra todas estas personas que se creen "la Gestapo". "¿Eres de repente de la realeza que no puedo ver las fotos que te has hecho en Benidorm este verano?", pregunta.

En el plató del programa de laSexta, algunos colaboradores defienden a esas pobres gentes que no tienen el perfil público en redes sociales.

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

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