Desde el plató de Zapeando han reaccionado al vídeo: "Yo soy un rey mago y me enfado".

Este viernes, decenas de personas se congregaron en el Convent dels Àngels, en el centro de Barcelona, para ver de cerca a la cantante Rosalía y recibir unas zapatillas deportivas que la artista regaló en una campaña publicitaria. La convocatoria fue organizada por los clubs de fans de Rosalía, quienes seleccionaron a los seguidores que podrían asistir. La cantante llegó al evento a bordo de un camión de la marca New Balance. En el programa Zapeando, Dani Mateo reaccionó al vídeo del evento, bromeando que, como rey mago, se sentiría enfadado por la generosidad de Rosalía.

Decenas de personas han acudido este viernes al Convent dels Àngels, en el centro de Barcelona, a ver a la cantante Rosalía de cerca y, ya que estaban, a llevarse unas zapatillas deportivas. La artista ha regalado decenas de pares a sus fans en el marco de una campaña publicitaria.

Los encargados de reunir a todas las personas habrían sido los clubs de fans de la cantante catalana, que seleccionaron a qué seguidores avisar. Rosalía acudió a la cita subida en un camión de la marca, New Balance.

Desde el plató de Zapeando han reaccionado al vídeo, en una fecha próxima a las vacaciones de Navidad. "Yo soy un rey mago y me enfado", ha bromeado Dani Mateo.

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