Según los datos comentados en Aruser@s, nueve de cada diez consumidores tienen previsto sumarse a esta campaña, con un gasto que superará los 200 euros para buena parte de ellos.

El Black Friday se acerca y los españoles ya se preparan para lanzarse a las tiendas en busca de descuentos. "Nueve de cada diez españoles vamos a aprovechar el Black Friday para hacer las compras", comenta Elena Godessart en Aruser@s, donde repasa las previsiones de gasto para esta campaña comercial.

Según los datos que ha compartido la colaboradora, la mitad de los españoles gastará más de 200 euros durante estas jornadas de descuentos, pero ¿en qué comunidades autónomas se gastará más dinero? Cataluña encabeza las previsiones de gasto, seguida de la Comunidad Valenciana y Andalucía. Madrid se sitúa en último lugar de esta clasificación.

En cuanto a los productos más demandados, la moda ocupa el primer puesto, seguida de la tecnología y los videojuegos. Además, muchos consumidores aprovecharán las ofertas para adelantar las compras navideñas y quitarse de encima parte de los regalos antes de que lleguen las fiestas.

"La mayoría aprovecharemos para comprar los regalos de Navidad", comenta Elena Godessart entre risas que reconoce que, en su caso, lo único que necesita es una lavadora, aunque admite que no es precisamente una adquisición que le haga ilusión.

Alfonso Arús, por su parte, también ha señalado a Angie Cárdenas, que parece tener ya una compra pendiente en su lista: "Toca cafetera".

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