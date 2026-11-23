La televisiva arremete contra Belén Esteban, cuestionando desde su aspecto físico hasta su trayectoria mediática. Unas palabras que Alfonso Arús recoge en la sección de los 'zascas' de Aruser@s.

Alfonso Arús presenta en la sección de los 'zascas' de Aruser@s las duras declaraciones de Aída Nízar contra Belén Esteban. "Aída lanza la puya porque sabe que tiene pocas posibilidades de ser contestada", señala el presentador, antes de dar paso a las declaraciones.

Como vemos en el vídeo sobre esta noticia, la televisiva comienza criticando el aspecto físico de 'la patrona', a quien define como una mujer "populacho". "La veo muy poco cuidada, la veo muy desmejorada, la veo que prácticamente no puede ni andar", asegura Nízar, que también cuestiona la trayectoria de la colaboradora y la forma en la que alcanzó la popularidad.

"La suerte que ha tenido Belén Esteban es que no ha tenido alguien que le rebata como ahora está haciendo la brillante Juls", afirma Nízar, añadiendo que: "Ha sido una mera vividora del cuento eterno de echar un polvo una noche, quedarse embarazada de un torero y punto". "Es que ni tan siquiera se casó, ¡el polvo se convirtió en su fuente de ingresos!", zanja.

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