Badalona, Madrid y Palma de Mallorca han sorprendido con sus propuestas, pero la competición por tener el árbol más impresionante está más reñida que nunca. De momento, Vigo mantiene el liderazgo.

La Navidad ya ha comenzado a iluminar las calles de numerosas ciudades españolas. Este fin de semana, varias localidades han celebrado sus tradicionales encendidos de luces y los colaboradores de Aruser@s han repasado las imágenes para decidir cuál se lleva, por ahora, el premio al árbol de Navidad más espectacular.

Uno de los grandes protagonistas ha sido Badalona, que ha estrenado un árbol de 43 metros de altura. El encendido ha contado con un gran botón, muy parecido al que Alfonso Arús pulsa habitualmente en el plató de Aruser@s, además de fuegos artificiales y un espectáculo de luces que ha iluminado la estructura.

"Le pisa los talones al de Vigo, que mide 45", ha señalado Alba Sánchez, que también ha destacado el despliegue navideño de Madrid. La capital ha encendido su árbol de 37 metros y ha puesto en marcha la iluminación repartida por sus calles, con 14 millones de bombillas LED.

Sin embargo, la competición todavía no está decidida. "Vigo de momento gana, a la espera de que se ilumine el de Granada, que será de 57 metros", ha pronosticado Alba Sánchez.

Pero no todo son árboles gigantes. Palma de Mallorca también ha protagonizado un encendido muy especial, con un espectáculo de luces proyectadas sobre la catedral, cuyo reflejo se podía contemplar en el lago. "Precioso y elegante", ha valorado Angie Cárdenas al ver el resultado.

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