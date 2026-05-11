VÍDEO | Dani Mateo, sobre la vuelta de Amaia Montero a los escenarios con La Oreja de Van Gogh: "Está calentando"

El presentador de Zapeando se hace eco de las críticas que ha recibido la cantante tras el primer concierto de la gira de La Oreja de Van Gogh que, además, supone la vuelta a los escenarios de la artista.

Este fin de semana comenzaba la gira de La Oreja de Van Gogh 'Tantas Cosas que Contar Tour'. Esta ha sido una gira muy esperada debido a que ha supuesto la vuelta al grupo de su primera cantante, Amaia Montero.

Ese primero concierto se celebraba en el Bilbao Exhibition Center de Barakaldo y ha sido igual de celebrado como criticado debido a que, en algunos temas, la cantante desafinó. Como recuerda Nacho García, Montero llevaba "ocho años sin pisar un escenario y 19 sin cantar con el grupo".

García cuenta que la artista se atrevía con una versión de 'Nothing Compares 2 U', de Sinéad O'Connor donde, como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas, su interpretación no fue la mejor. A pesar de ello, como se puede ver en el vídeo, el público cantó con ella la canción.

"No la he oído tan mal, la verdad", comenta Isabel Forner, "eso sí, no planearía la gira por Irlanda por si acaso, mejor te quedas en España". "Pobrecilla, está calentando", añade Dani Mateo. "Ensayos con público le llaman a esto", afirma García.

Quique Peinado, por su parte, expone que a él le gustaría ver un concierto entero para ver si esos fallos se han repetido en todos los temas o se han producido en momentos puntuales.

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