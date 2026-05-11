VÍDEO | Boticaria García baja el suflé de la berberina como el 'ozempic natural': "Podría ayudar a bajar de peso, pero no es algo espectacular"

Boticaria García analiza la última moda viral en Internet relacionada con la salud: la berberina. ¿Es realmente el 'ozempic natural'? ¿Qué efectos secundarios tiene? Las respuestas, en este vídeo.

Hoy en Zapeando, Boticaria García analiza las últimas modas virales de Internet relacionadas con la salud. Es el caso de la berberina, una especie de milagro para adelgazar que muchos ya consideran el 'ozempic natural'.

Sin embargo, Boticaria reduce las expectativas y asegura que "podría ayudar a bajar algo de peso, pero no estamos hablando de una pérdida de peso espectacular". En este sentido, señala que los estudios que se han hecho con berberina se ven como "muchos efectos muy modestos" en la bajada de peso del perímetro de la cintura, la glucosa o los triglicéridos.

Pero ¿en qué se parece la berberina y el Ozempic? "En que salen mucho en las redes sociales", afirma rotunda Boticaria, que señala que el segundo contiene semaglutida, un medicamento con receta que imita la hormona GLP-1, "que influye en la saciedad, en la insulina y en cómo se vacía el estómago".

Por ello, señala que este tipo de fármacos "sí reducen el apetito y sí tienen efectos claros en personas concretas, siempre con indicación médica". La berberina, sin embargo, "va por otro lado", ya que se cree que puede influir en rutas metabólicas, la sensibilidad a la insulina o a la microbiota, pero no funciona como una hormona GLP-1".

En resumen, Ozempic "es un medicamento con indicaciones y la berberina es un suplemento con datos interesantes, pero limitados".

El buen marketing de la berberina, señala Boticaria, se debe a que tiene los tres ingredientes perfectos para hacerse viral: "Promete adelgazar, suena científico y lleva la etiqueta de natural, y eso engancha". Sin embargo, advierte de que "natural no significa seguro".

De hecho, como cualquier suplemento, la berberina puede tener efectos secundarios, como "náuseas, diarrea, estreñimiento, dolor abdominal". Sin embargo, lo más importante es que puede interaccionar con medicamentos, como en el caso de personas que tienen diabetes, hipertensión, colesterol, que toman anticoagulantes o tratamientos crónicos. También en el embarazo o la lactancia habría que evitarlo, porque tiene muchas contraindicaciones.

A los que dicen en redes que la berberina les ha funcionado, Boticaria recuerda que "la experiencia es válida, pero no sustituye a la evidencia".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.