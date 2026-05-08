Alberto Rey analiza la película ganadora del Festival de Málaga, 'Yo no moriré de amor': "Es dura, pero muy, muy buena"

Nuestro experto en cine nos desgrana esta película dirigida por Marta Matute y protagonizada por Júlia Mascort, Tomás del Estal y Laura Weissmahr, que seguro dará mucho que hablar en nuestro cine español: le da cuatro albertitos. En el vídeo, todos los detalles.

Nuestro experto en cine, Alberto Rey, viene como cada viernes a hablarnos de algunos de los estrenos más sonados de la semana. Este 8 de mayo se estrena en los cines una película muy especial, que promete dar mucho que hablar en nuestro cine: la ganadora de la Biznaga de Oro 2026 en el Festival de Cine de Málaga, 'Yo no moriré de amor', una película dirigida por Marta Matute y protagonizada por Júlia Mascort, Tomás del Estal y Laura Weissmahr.

Es una película, que tal como nos cuenta Nacho García, relata cómo la enfermedad de una madre irrumpe en la vida de una chica de 18 años y tiene que luchar entre el deber de cuidarla y el deseo de vivir como cualquier chica de su edad. "Ojo con esta película", reacciona Rey.

Y ojo, añade Rey, "porque podría parecer casi una parodia de ese cine intimista dirigido por mujeres (cuando el presupuesto que te asignan es bastante inferior que el que le darían a un hombre, estás obligada al intimismo, te guste o no); así que si esta película es intimista. Pero cuidado, también es muy potente".

Y además, confirma que tiene a dos actrices que "ya es hora de que lo peten a lo grande". Una es Sonia Almarcha, que estaba en 'El buen patrón' y otra es Laura Weissmahr, protagonista de Salve María, una película que recuerda Rey le dio 'cinco albertitos'.

"Yo no moriré de amor es dura, pero también es muy, muy buena", remata Rey, a quien le otorga "cuatro albertitos merecidísimos".

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