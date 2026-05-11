VÍDEO | Boticaria García, tajante: "Si te dicen que por beber agua calentita vas a eliminar toxinas, no es ciencia, es un storytelling"

Boticaria García desmonta la moda 'healthy' de beber agua tibia para purgar el cuerpo, quemar grasa o mejorar la digestión y asegura que, si algo bueno tiene el agua tibia, "es que hidrata".

Boticaria García explica qué hay de verdad y qué de mentira en las últimas modas sobre salud que circulan por las redes. Es el caso de beber agua tibia, que se vende como un remedio que activa el metabolismo, te limpia por dentro o mejora la digestión.

"Lo bueno es que hidrata, que eso está bien", comenta la experta, que explica que el agua tibia "es agua, no un detergente para limpiar nada. Ni un hígado, ni quemar grasas, ni un botón de reset de reiniciar el organismo, nada". "Si alguien te dice que por beber agua calentita vas a eliminar toxinas, eso no es ciencia, es un storytelling muy guay".

Lo que sí podría ser razonable sería el agua tibia como remedio contra el estreñimiento "leve", ya que una bebida calentita por la mañana puede estimular el reflejo gastro cólico y que el intestino vaya "moviendo el papeleo". Sin embargo, apunta que lo que más ayuda es un combo tan "poco sexy" como "fibra, líquidos, moverse y no ignorar las ganas".

El agua tibia tampoco adelgaza. Indirectamente, podría ayudar "si en vez de tomarte un refresco, un zumo, una cerveza, te tomas el agua". Respecto a la digestión, si que podría ser beneficiosa, como una "infusión suave", pero no hay mucha evidencia de que sus efectos sean mejores que los del agua normal.

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