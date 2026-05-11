VÍDEO | Nacho García analiza los looks más arriesgados de los Premios de Cine de Nigeria: "¡Gracias por entender Internet!"

El zapeador se vuelve a convertir en el analista de moda del programa para comentar los looks más extravagantes de la alfombra roja de este evento que se ha celebrado en el país africano.

Recientemente se han celebrado los Premios de la Academia de Cine de Nigeria y Nacho García ha querido hacer un repaso de los looks más llamativos y extravagantes de este evento como 'experto' en moda mamarracha del programa.

"Antes de verlos os digo una cosa: ¡viva Nigeria!", adelanta el zapeador. El primer look de su selección es el que ha llevado Mercy Atang, que sorprendía con un vestido hecho de pan. "No ha encontrado un diseñado que quiera hacer el look y se ha ido a un obrador", afirma el zapeador.

El siguiente look que comenta es el de Eniola Ajao que, como se puede ver en las imágenes, se puso un vestido hecho de pequeñas esferas doradas que parecen bolas de Navidad. "Abel Caballero vio este look y dijo 'se nos está yendo de las manos lo de la Navidad'", añade.

García también ha incluido en su selección a Mary Chukwuma, cuyo look, según el zapeador, parece una lámpara. "Si le cuelgas caballos parece un tiovivo", añade. El último estilismo es el de Nana Akua Addo, "que lleva un vestido a pura catedral de guapo".

"Le da un giro a la expresión 'tengo una amiga gótica'", añade, porque, como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas, el vestido de la modelo parece similar la portada de una catedral. "Después de la MET Gala, solo quiero decir: ¡Gracias, cine de Nigeria, por entender Internet!", concluye.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.