Así fue el "encuentro" entre la imitadora Leonor Lavado y Tamara Falcó en El Hormiguero: "Pensaba que era yo"

"Qué pena que Tamara no cante, porque a Leonor le toca hacer de ella en Tu cara me suena y le dan 12 puntos sin maquillarla ni nada", reaccionada el humorista Nacho García tras ver el momentazo entre ambas.

Este jueves, junto a Jesulín, estuvo como invitada en 'El Hormiguero', la gran imitadora Leonor Lavado, para promocionar los dos la nueva edición de 'Tu cara me suena'. Tras repasar algunas de sus imitaciones, llegó una muy especial: la de Tamara Falcó, que estaba presente en el plató del programa de Antena 3, y ambas protagonizaron un bonito momento.

Tras escuchar su imitación, la verdadera Tamara Falcó se mostraba realmente sorprendida: "Pues la verdad es que pensaba que era yo". A lo que Lavado, desde su silla de invitada, le decía divertida a Pablo Motos, imitando, cómo no, la voz de Tamara: "Si algún día ella se pone malita o lo que sea, que no hace falta, pero si algún día se pone, me llamas. Somos iguales, pero nos diferenciamos en una cosa: en la cuenta bancaria".

"Qué pena que Tamara no cante porque a Leonor le toca hacer de ella en 'Tu cara me suena' y le dan 12 puntos sin maquillarla ni nada", reaccionaba el humorista Nacho García.

En el vídeo podemos ver este momentazo y las divertidas reacciones de nuestros zapeadores.