Un señor ruso se postula como la quinta Spice Girl: así es su 'casting', en vídeo

El hombre apuesta por el primer single del grupo británico, 'Wannabe'. Tras ver las imágenes, María Gómez no duda en bautizarle como "la Spice arrítmica". Descubre cómo canta la canción en el vídeo principal.

Un señor ruso, como cuenta Quique Peinado, "quiere que lo fichen como la quinta Spice Girl". El zapeador afirma que no le falta talento. "Ah, no, sí, perdón que he leído mal", aclara, "talento sí le falta".

Como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas, el señor decide 'postularse' cantando 'Wannabe', el primer single del grupo británico. El hombre pone la canción de fondo y, sobre ella, comienza a cantar.

A pesar de que se esfuerza, el resultado no es el mejor y, en algunos momentos, parece que en lugar de cantar, recita la letra después de que esta suene. "Estaba la Spice pija, la deportista y este señor la Spice arrítmica", comenta María Gómez.

"Y por eso los padres no deberían tener wifi", afirma Dani Mateo. "Qué mal está llevando Leo Harlem el retiro", añade Quique, debido al parecido del señor con el cómico.

