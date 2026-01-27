Esta es la historia de Snoopy, un pastor belga paracaidista y experto en detectar explosivos, en vídeo

El perro formaba parte de la unidad canina de la Brigada Paracaidista del ejército hasta que se jubiló. Al igual que Snoopy, hay muchos perros de trabajo que buscan familia tras varios años en estas unidades.

Víctor Algra vuelve a Zapeando para presentar la iniciativa 'Adopta un abuelo' de la ONG 'Héroes de Cuatro Patas' y lo hace a través de uno de estos héroes: Snoopy, un pastor belga que se ha jubilado recientemente después de varios años como perro de trabajo en la BRIPAC, la brigada paracaidista del ejército.

El perro visita el programa junto a Emilio Suárez, su guía y adoptante, y Cristina Reyes, Policía Nacional y voluntaria en 'Héroes de Cuatro Patas'. Snoopy es un perro entrenado para detectar explosivos y, además, también fue entrenado para saltar en paracaídas junto a su guía.

Snoopy tiene siete años y, junto a Emilio, participó en una misión en el Líbano, justo en la frontera con Israel. Su trabajo era "monitorizar y controlar toda esa zona, entre los dos bandos". "La misión del perro era, en zonas donde hubiera peligro, hacía reconocimientos", añade Suárez.

Cristina señala que estos animales jubilados, son perros que, en muchos casos, vienen con obediencia. Además, son perros adultos, lo que hace que su carácter y comportamiento sea más estable. Además, Reyes expone que estos animales dan mucho cariño. "Ellos nos han dado una vida completa y estás salvando la suya y devolviéndole ese pequeño favor", añade.

La voluntaria señala que antes de las adopciones en la asociación llevan a cabo una serie de entrevistas previas para encontrar la familia perfecta para cada perro. "Es el perro el que elige a la familia y no al revés", señala, "dependiendo de lo que ellos demanden buscamos una familia que se adapte a ellos".

