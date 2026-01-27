Paco Jiménez avisa sobre los gastos de gestión en las entradas para conciertos: "En algunos casos puede ser irregular y abusivo"

Paco Jiménez habla en este vídeo sobre los gastos de gestión en las entradas para conciertos, una tasa que aumenta el precio final del ticket y que en muchos casos no es reembolsable si finalmente se cancela el evento.

Conseguir entradas para un concierto se ha convertido en una de las actividades más estresantes a la que nos podemos enfrentar. Por si sobrevivir a la cola virtual fuera poco, están los llamados precios dinámicos que aumentan notablemente el coste y, cómo no, los gastos de gestión.

"Pero qué gestión, si lo estoy haciendo yo", se queja Quique Peinado en el vídeo sobre estas líneas, donde Paco Jiménez explica cómo funciona esta tasa que "cabrea muchísimo" y que incluso en algunos casos "es algo completamente irregular y abusivo".

Como muestra, Paco recuerda el caso reciente de las entradas para la gira de Rosalía, donde se aplicaron unos gastos de gestión de entre seis y 66 euros. En los conciertos de Bad Bunny, cada entrada llevaba un gasto de gestión que oscilaba entre los 10 y los 80 euros, en función del tipo de entrada.

Paco señala que "no hay un máximo fijado" en este tipo de tasa, que "a veces es una cantidad fija, otras un porcentaje". Además, en muchas ocasiones estos gastos de gestión figuran como no reembolsables, por lo que "si Bad Bunny cancela el concierto, no te los devuelven".

