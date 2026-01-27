VÍDEO | Víctor Algra presenta la iniciativa 'Adopta un abuelo' con la que se busca familia a perros de trabajo jubilados

Para promocionar esta iniciativa de la ONG Héroes de Cuatro Patas han creado un calendario en el que aparecen, entre otros, María Gómez, Víctor Algra y Mónica Cruz, acompañados de alguno de estos perros jubilados.

El veterinario Víctor Algra visita Zapeando para presentar una iniciativa 'Adopta un jubilado' de la ONG Héroes de cuatro patas con la que se busca incentivar la adopción de perros que se jubilan tras años en las Fuerzas de Seguridad, como la policía o el ejército.

Esta asociación ha hecho un calendario solidario para promocionar la iniciativa y en el mismo aparecen, entre otros, María Gómez, Mónica Cruz y el propio Víctor. María cuenta que Rufo, el perro con el que se fotografió, "es muy bueno, es un cielo".

Algra explica que estos animales han dedicado parte de su vida a "salvar, buscar y arriesgarse". "Cuando los años les pesan y el cuerpo no les responde igual y son ellos los que nos necesitan, hay que estar ahí", añade.

El veterinario explica que, debido a que son perros adultos, "son muy estables y conocemos su historia previa y su comportamiento". "Es fácil hacer ese 'match' en las familias gracias al asesoramiento de la asociación", concluye.

