Francisco Cacho advierte sobre la borrasca Joseph, en vídeo: "Esta semana no vas a ver el sol"

El meteorólogo de laSexta avisa que, tras Joseph, van a seguir llegando borrascas a nuestro país que van a dejar "mucha lluvia". Cacho indica que se desconoce, por el momento, si serán suficientemente grandes como para tener nombre.

Francisco Cacho vuelve a Zapeando para adelantar la previsión meteorológica que tendremos esta semana. Como indica Nacho García, esta semana "vamos a tener frío, lluvia y mal tiempo". Además, señala que, en Orense, por ejemplo, el temporal provocaba el derrumbe de un muro.

"La borrasca Joseph deja avisos en 12 comunidades autónomas", señala Cacho, "lo peor es la lluvia en Galicia, donde pueden caer hasta 150 litros por metro cuadrado en 24 horas". En Grazalema, como indica el meteorólogo de laSexta, también ha llovido mucho.

Cacho advierte que también se debe estar muy atento al viento, la nieve en Pirineos y en Sierra Nevada, y al oleaje. "Lo peor de la borrasca Joseph llega mañana", indica Francisco. Este martes la alerta se extiende a 16 comunidades autónomas: "Todas menos las Islas Canarias".

"El aviso por lluvia fuerte en Galicia se mantiene, también el naranja en el norte de Cáceres y sur de Ávila, y tenemos en toda la costa avisos por oleaje", indica. "Además, vemos también como en muchos puntos del interior hay muchísimo viento", añade.

Francisco indica que van a seguir llegando borrascas a nuestro país, en esta ocasión desde el Atlántico. "No sabemos todavía si van a ser lo suficientemente grandes como para tener nombre, pero lo que sí sabemos es que nos van a dejar mucha lluvia", indica Cacho. Isabel Forner, tras este anuncio, pregunta al meteorólogo de laSexta cuándo va a ver el sol. "Esta semana no", señala Francisco.

