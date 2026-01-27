Demuestran por primera vez que una combinación de tres fármacos elimina el cáncer de páncreas en ratones

Los detalles "Estos resultados indican que una estrategia racional de terapias combinadas puede cambiar el rumbo de este tumor", ha señalado el doctor Mariano Barbacid, responsable del proyecto.

El cáncer de páncreas es uno de los más agresivos y presenta una alta mortalidad. Según la Sociedad Española de Oncología Médica, se esperan 10.338 nuevos casos en España para 2025. Un estudio liderado por el doctor Mariano Barbacid del CNIO ha mostrado avances prometedores. Por primera vez, una combinación de tres fármacos ha eliminado tumores en modelos experimentales sin efectos secundarios significativos. Publicado en 'PNAS', el estudio destaca la inhibición de KRAS, EGFR y STAT3 como clave para bloquear la resistencia tumoral. La presidenta de CRIS Contra el Cáncer, Lola Manterola, subraya la importancia de la inversión en investigación para abrir nuevas oportunidades para los pacientes. El objetivo ahora es conseguir un ensayo con humanos que podría llegar dentro de unos 3 años.

El cáncer de pancreas es el tumor más agresivo. A pesar que no presenta una alta incidencia en la población, sí presenta una alta mortalidad. Según datos de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), "en el año 2025 se van a diagnosticar en España 10.338 nuevos casos de cáncer de páncreas".

Sin embargo, los avances científicos son un hecho y la ciencia intenta avanzar hacia una mayor superviviencia de este cáncer. El equipo de trabajo del doctor Mariano Barbacid, director del Grupo de Oncología Experimental del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), responsable del Proyecto CRIS de Cáncer de Páncreas y presidente de honor científico de CRIS Contra el Cáncer, presentan un estudio revelador.

Por primera vez, un estudio demuestra que una combinación de tres fármacos elimina tumores de páncreas en modelos experimentales (ratones), sin efectos secundarios notables y con una durabilidad nunca observada hasta ahora.

Además, el trabajo, publicado en la revista científica 'PNAS', demuestra que los tumores desaparecieron completamente en distintos modelos de ratón, incluidos modelos PDX derivados de pacientes. Tras más de 200 días sin tratamiento, los animales continuaban libres de enfermedad y sin presentar toxicidad asociada a la terapia.

La estrategia se basa en la combinación de tres compuestos dirigidos contra mecanismos fundamentales para que las células tumorales crezcan: uno selectivo contra el oncogén KRAS -motor principal del cáncer de páncreas- y otros dos frente a EGFR y STAT3 -proteínas clave implicadas en las señales que desembocan en estos tumores-. La inhibición simultánea de estas tres dianas ha demostrado ser determinante para bloquear los mecanismos de resistencia tumoral.

"Por primera vez hemos conseguido una respuesta completa, duradera y con baja toxicidad frente al cáncer de páncreas en modelos experimentales. Estos resultados indican que una estrategia racional de terapias combinadas puede cambiar el rumbo de este tumor", ha señalado el doctor Barbacid.

Por su parte, la presidenta de CRIS Contra el Cáncer, Lola Manterola, ha puesto en valor la importancia de invertir en investigación: "Es imprescindible para cambiar la historia del cáncer. Este estudio demuestra que cuando se apoya ciencia excelente, los resultados llegan y abren nuevas oportunidades reales para los pacientes". El objetivo ahora es conseguir un ensayo con humanos que podría llegar dentro de unos 3 años.

