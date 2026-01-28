Juan Sanguino, tras el último vídeo de María Pombo leyendo: "Me ha dejado livin' la vida loca"

La influencer ha subido en sus historias de Instagram una fotografía y un vídeo en la que muestra que está leyendo un libro. Descubre qué lectura ha escogido María en el vídeo principal.

María Pombo generó una gran polémica hace unos meses tras declarar que leer está sobrevalorado. Pero, como señala Iñaki Urrutia, la influencer "se ha rendido" y ha colgado un vídeo en Instagram leyendo. "La postura no es la más cómoda para leer", señala el zapeador. El objetivo de María, según señala Iñaki, es ir de cultureta ya que en el vídeo afirma que quiere ir al cine y decir que el libro es mejor que la película.

"A mí esta imagen de María Pombo me ha dejado 'Livin' la vida loca, me pinchan y no sangro", comenta Juan Sanguino. El periodista expone que María no se ha leído 'La Odisea' y está esperando a ver la película de Nolan. Juan se ha fijado en el libro que se puede ver en el vídeo y, tras ver los nombres que aparecen en las páginas que muestra la influencer, ha descubierto que está leyendo 'La Asistenta'.

"Me encanta el libro", afirma Isabel Forner, "es buenísimo". "Es la única influencer que quedaba sin leer la asistenta", señala Dani Mateo. "Ella no es influencer, es influenciada porque es la última en llegar a esto", comenta Juan.

"María, ahora que te ha dado por leer", aconseja Sanguino, "cuidado con hacer fotos a los libros". El periodista desvela que justo en las páginas que se pueden ver en su vídeo "hay un spoiler de la novela y de la película, riquísimo".

