Maria Pombo reitera que "leer no te hace mejor persona" y se defiende: "No se entendió bien"

Maria Pombo se ha vuelto a pronunciar sobre su polémica con los libros asegurando que ha vivido "una semana intensa" con "comentarios muy duros": "La gente se ha sumado a una polémica que no ha entendido del todo".

María Pombo vuelve a la palestra tras su polémico vídeo en redes sociales donde reconoció, sin tapujos, que no es precisamente una amante de la lectura. Unas declaraciones que provocaron críticas por parte de quienes consideran importante fomentar la lectura.

"Lo voy a decir: creo que hay que empezar a superar que hay gente a la que no le gusta leer. De verdad, hay que superarlo: no a todo el mundo le gusta leer", confesó la influencer.

Ahora, la creadora de contenido se ha vuelto a pronunciar tras posar el photocall de Desigual, en la presentación de su nueva colección en Barcelona. Allí, Maria Pombo reafirma todo lo que ha dicho y asegura que ha vivido "una semana intensa".

"Creo que no se entendió bien y que la gente se suma a una polémica que no ha entendido del todo", aclaró frente a los medios, sosteniendo que "no ha ido contra los lectores". "He vivido algunos de los comentarios más duros que he tenido hasta la fecha en estos 12 años", zanja.