Pere, el aspirante más "sobrado" de las audiciones de 'La Voz': spoiler ningún juez se giró

Pere, un joven catalán con una gran confianza en sí mismo, se ha convertido en uno de los aspirantes más comentados de La Voz. Su seguridad, su humor y su particular forma de presentarse no pasaron desapercibidos, aunque no logró convencer al jurado.

'La Voz', el exitoso programa de Antena 3, nunca deja de sorprender con el talento musical que hay en España. Sin embargo, en esta ocasión también ha presentado al aspirante con más autoestima de todas sus ediciones.

Él es Pere, un joven catalán que se define como "un tío con carisma y seguro de mí mismo", pero que asegura no intentar gustar, aunque al final siempre termina haciéndolo.

"Es muy paradójico porque cuando ni quieres gustar a todo el mundo, ni pretendes hacerlo, es cuando gustas. No busco activamente ser el centro de atención... toco el piano y me flipo cada vez que lo toco. Me siento como una estrella del rock", comenta el aspirante en su vídeo de presentación.

Una vez en el escenario de las audiciones a ciegas de 'La Voz', Pere no consigue captar la atención de los coaches. Ni Malú, ni Pablo López, ni Mika, ni Sebastián Yatra se giran para incorporarlo a sus equipos, dejando al joven fuera del programa y visiblemente sorprendido por el resultado.

"Iba tan sobrado que solo le faltó decir: 'Entiendo que os habéis quedado de piedra al oírme... ahora os canto otra y ya dejo que os giréis todos'", bromea Miki Nadal tras ver la actuación.

