Dani Mateo analiza el último look de Leonardo DiCaprio en París: "El día que lo estén secuestrando, no lo vamos a notar"

Leonardo DiCaprio suele proteger su intimidad y evitar el protagonismo en actos públicos que no promocionen sus películas. Sin embargo, en la reciente Semana de la Moda de París sorprendió con un look que cubría por completo su rostro.

Leonardo DiCaprio es uno de esos actores que cuidan mucho su intimidad. Por eso, cuando acude a un acto público que no suponga la promoción de alguna de sus películas, intenta pasar desapercibido en todo momento.

Ya lo vimos hacer durante la boda de Jeff Bezos, el CEO de Amazon, en Venecia, donde el actor de 'Atrápame si puedes' lució un traje negro acompañado de una gorra a juego.

Sin embargo, durante la Semana de la Moda en París, DiCaprio se ha pasado de cauteloso. Según se puede ver en el vídeo que hay sobre estas líneas, el actor llevaba una gorra con mascarilla a juego que le cubría por completo el rostro.

"No descartemos que la próxima vez que le veamos saliendo de casa sea vestido de Darth Vader", comenta María Gómez al ver el look del actor. Mientras tanto, Dani Mateo bromea diciendo: "Eso y también hay que decir que el día que lo estén secuestrando, no lo vamos a notar".

