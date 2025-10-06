Dani Mateo, tras ver el look de Ester Expósito en París: "Hay que tener mucha personalidad para ir con el culo al aire"

La actriz ha escogido un atrevido vestido negro, completamente transparente, que deja a la vista su ropa interior. El estilismo ha sorprendido al presentador de Zapeando que ha recordado cuando él se tuvo que poner el célebre trikini de 'Borat'.

París se ha llenado de celebrities para disfrutar de la Semana de la Moda. Entre los invitados se ha podido ver a la actriz española Ester Expósito. La joven ha subido a sus redes sociales un vídeo en el que muestra uno de los looks que ha escogido.

En las imágenes sobre estas líneas se puede ver a Expósito posando con un vestido transparente negro que deja ver su ropa interior. La actriz, además, ha conseguido hacerse viral después de ver cómo la recibían los paparazzis al salir de su hotel.

Los fotógrafos la saludan generando un momento muy divertido ante sus esfuerzos por hablar en castellano. Junto a ella está el también actor Arón Piper. "Señora Exposito", comenta Quique Peinado, imitando a los fotógrafos, "esta criatura ha mandado todo el glamur de la escena a la mierda con el español del Duolingo ese".

"Hay que tener mucha personalidad para ir con el culo al aire", reacciona Dani Mateo. "Y buen culo", apostilla Miki Nadal, un hecho que apoya María Gómez. Dani cuenta que cuando tuvo que ponerse el trikini de 'Borat', pensó que era una gran idea, de inicio, "pero, cuando te lo ves, ojo eh...".

