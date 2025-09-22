Ahora
Así ha sido la boda

Pablo López se casa por segunda vez con Laura Rubio, la concursante que conoció en 'La Voz': así han brindado con la prensa

Hace unas semanas llegaba la sorpresa de la boda secreta de Pablo López y Laura Rubio y, ahora, ambos han decidido celebrar otra boda por todo lo alto. Así han atendido a los medios vestidos de novios.

Pablo López y Laura Rubio se han dado el 'sí quiero' por segunda vez. Y es que después de convertirse en marido y mujer en una boda secreta en julio, la pareja ha celebrado su amor por todo lo alto en una boda en su tierra natal, Cádiz.

"Salieron a saludar a la prensa y a brindar juntos", destaca Tatiana Arús, que enseña en el vídeo lo amables que fueron los novios con los medios de comunicación.

"Estamos con todos los nuestros, todos los amigos que han venido y hacía tiempo que no veíamos y los que vemos todos los dias", ha destacado Pablo López, que ha dado las gracias a los medios. Además, la pareja, que se conoció en el programa de La Voz cuando Pablo era coach y Laura concursó, ha sorprendido a todos los presentes con un globo aerostático.

Tras ver el brindis con la prensa, Angie Cárdenas alucina con el tamaño de las copas: "¿Me lo parece a mí o eran enormes?". "Que no falte de nada", bromea, por su lado, Alfonso Arús.

