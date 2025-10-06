Isabel Forner se 'enfada' con sus compañeros de Zapeando: "Aquí me estáis comiendo el cerebro"

Este martes Pilar Vidal visitará Zapeando, pero, como ha señalado Miki Nadal, no ha sido la única Vidal que ha estado en el programa. Esto ha provocado que María Gómez e Isabel tengan una cómica confusión.

Dani Mateo anuncia que este martes Zapeando va a tener una invitada muy especial: Pilar Vidal. "¡Por fin!", afirma Quique Peinado. "Estoy deseando que venga", añade Isabel Forner. "Por eso la alfombra roja que he visto que estaban desenrollando ahí fuera", comenta María Gómez.

"Y no es la primera persona que se apellida Vidal que está en este plató", cuenta Miki Nadal. Isabel y María, inicialmente, no entienden a quién se refiere Miki y creen que es el actor de cine para adultos Nacho Vidal.

"¿Vino Nacho Vidal a Zapeando?", pregunta Gómez. "No", aclara Miki, "Jesús Vidal". "Es que me está liando", cuenta Isabel, "¿ese vino aquí al programa a contar qué?". "María, tienes la mente más sucia de la televisión española", le 'reprocha' Quique a su compañera.

María desvela que ha hecho un gesto a Isabel para darle a entender que se refería al actor. "Me ha hecho eso para entendernos", indica Forner. "Y no me preguntes por qué pero he sabido quién era", añade la zapeadora. "Aquí me estáis comiendo el cerebro", se queja Isabel.

