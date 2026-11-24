El café de especialidad con caldo de huesos se ha convertido en una nueva tendencia viral que podría llegar pronto a España.

Para los amantes del café, la nueva tendencia que está arrasando promete no dejar a nadie indiferente. Alfonso Arús ha adelantado en Aruser@s una de las últimas propuestas virales del mundo gastronómico: el café de especialidad mezclado con caldo de huesos.

"Se sirve por el módico precio de siete euros", ha destacado Alba Sánchez al explicar esta curiosa combinación, que se prepara sin leche ni azúcar. "Va solo café con caldo", ha aclarado la colaboradora.

"¿Y cómo lo llamamos a eso? ¿Caldeto? Hay que buscarle una nueva denominación, o caldeto si es ristretto o caldesso si es Nespresso", ha bromeado Alfonso Arús.

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