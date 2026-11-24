Si tu empresa lleva años regalándote una cesta de Navidad y ahora ha decidido retirarla, puedes reclamar. Alba Sánchez explica en Aruser@s qué ha dicho el Tribunal Supremo sobre este derecho de los trabajadores y qué alternativas tienen las compañías.

¿Puede una empresa dejar de regalar la cesta de Navidad a sus trabajadores después de décadas haciéndolo? Alba Sánchez ha explicado en Aruser@s que los empleados pueden reclamar si este obsequio se ha convertido en un derecho adquirido.

El caso que ha llegado hasta el Tribunal Supremo corresponde a una empresa que llevaba 30 años entregando cestas navideñas a su plantilla. Sin embargo, debido al crecimiento del número de trabajadores, el año pasado decidió sustituirlas por un bono de 100 euros para gastar en productos de la propia compañía. Una decisión que provocó las quejas de varios empleados.

"Después de 30 años recibiendo la cesta, era un derecho adquirido", explica Alba Sánchez sobre los argumentos de los trabajadores. Según la colaboradora, el Supremo les ha dado la razón y pueden reclamar, aunque la empresa puede sustituir la cesta por una compensación económica, como hizo en este caso.

"No voy a abrir el melón, pero sigo pensando que muchos productos de la cesta de Navidad no sirven para nada", ha señalado Alfonso Arús. Una opinión con la que no parece coincidir del todo Tatiana Arús, que ha encontrado una utilidad práctica a estos regalos: "Para cuando te invitan a una comida en casa de alguien, ya tienes algo para llevar".

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