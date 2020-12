Dani Mateo destaca en Zapeando que hay un tipo de vídeos que se ha convertido en el nuevo fenómeno de Tik Tok. Pero, ¿de qué se trata? Cristina Pedroche explica que esta tendencia consiste en imitar a tu hijo haciendo esas típicas cosas de él que te sacan de quicio.

La zapeadora muestra en el programa los divertidos vídeos de Tik Tok que arrasan con este nuevo fenómeno en el que, por ejemplo, se puede ver cómo una madre imita a su hija cuando tiene hambre y no sabe qué comer o cuando dice que no tiene ropa que ponerse con un armario lleno hasta la bandera. Pero esta madre no es la única, en el vídeo principal de esta noticia Pedroche recopila los mejores virales imitando a las hijas, incluso, un joven se atreve a imitar a su novia.

Descubre que un juguete de 'Frozen' emite gemidos

"¡Imaginad mi confusión cuando escuché este ruido viniendo del cuarto de juegos!", afirma una madre en este divertido vídeo de Tik Tok en el que descubre que un juguete emite sospechosos ruidos.