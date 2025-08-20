'Putin' explica a 'Trump' lo que significa para él un alto el fuego: "Respeto las treguas más o menos lo que tú a las mujeres"

El Intermedio recupera en este vídeo 'Fachas', la versión más ácida de Friends. En esta ocasión, el apartamento recibe a un nuevo inquilino: 'Vladímir Putin', que llega dispuesto a anexionar habitaciones, discutir con 'Trump' y declarar su propia 'Guerra Fría'.

'Fachas, la parodia de Friends de El Intermedio, tiene nuevo vecino en el edificio: 'Vladímir Putin'. El 'presidente ruso' se ha instalado en la habitación de Marine Le Pen y, nada más llegar, pregunta cuál es la de al lado, "porque no descarto anexionarla también".

Al final, todos alcanzan un 'acuerdo' y terminan repartiéndose el apartamento. 'Donald Trump' se queda con la zona de la tele y también con la habitación de Santiago Abascal. Según 'Trump', el líder de Vox no la necesita porque "siempre duerme a mis pies".

Por su parte, 'Putin' se queda con la cocina, que cuenta con una encimera en península. Algo que le emociona porque "ya sabes que yo veo una península y no me resisto".

Además, el 'presidente ruso' deja claro que si alguien invade su territorio, declarará la 'Guerra Fría' con el termostato. A lo que 'Trump' responde que contraatacará con el interruptor de la luz.

Tras las primeras hostilidades, en las que 'Putin' lanza un "ataque aéreo contra objetivo civil" en forma de zapato, tras este percance ambos deciden firmar una tregua. Sin embargo, el 'ruso', advierte: "yo respeto las treguas más o menos lo que tú a las mujeres".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.