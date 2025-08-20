Wyoming, sobre el "síndrome del nido vacío" de Felipe VI y la reina Letizia: "Lo duro que tiene que ser con 500 habitaciones"

Wyoming y Dani Mateo y sus alter ego, 'Los Aristorrancios', analizaban en este vídeo, que ahora recupera El Intermedio, la graduación de la infanta Sofía en Gales, mientras su hermana continuaba a bordo del Juan Sebastián Elcano.

Wyoming y Dani Mateo se convertían un día más en 'Los Aristorrancios', en esta ocasión en un especial donde repasaban las últimas noticias relacionadas con la familia real.

Una de ellas era la graduación de la infanta Sofía en el UWC Atlantic College de Gales, que contó con la presencia de Felipe VI y la reina Letizia, pero no así de su hermana, la princesa Leonor, que seguía de maniobras en el Juan Sebastián Elcano.

De hecho, se le pudo ver llegar a República Dominicana desde la torre de mando del barco: "Seguro que le convalidan el carnet de buque de guerra con el de patrón de yate, así ya puede heredar el del yayo", ironizaba Dani Mateo.

Wyoming, por su parte, hablaba del "síndrome del nido vacío" que estarían sufriendo los monarcas al ver a sus hijas a punto de independizarse, más duro en su caso al "tener 500 habitaciones" en su palacio. "Mejor nido vacío a que vuelva el pájaro de su abuelo", reaccionaba Dani.

Felipe VI y la reina Letizia también celebraban sus 21 años de casados, mientras que Dani y Wyoming hacían lo propio con la imagen de Froilán dando una patada a su prima Victoria López-Quesada durante aquella boda. "Lo tenía todo para triunfar en primera división, la mala leche de Sergio Ramos y el aguante de Romario en las discotecas", señalaba Wyoming.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.