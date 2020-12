Miki Nadal muestra en este vídeo el divertido momento en el que una madre alucina al escuchar los sospechosos ruidos que realiza un juguete en casa. "¡Imaginad mi confusión cuando escuché este ruido viniendo del cuarto de juegos!", destaca la madre en este vídeo de Tik Tok en el que se puede ver cómo el juguete Elsa de 'Frozen' emite gemidos.

"Elsa necesita calmarse", afirma la madre. Desde el plató no dan crédito a la situación. "Es Elsa, pero no la de 'Frozen', sino la de 'On fire'", destaca Cristina Pedroche mientras que Dani Mateo explica que "donde la gente ve una muñeca rota" él ve "una Elsa que está mejor que nunca".