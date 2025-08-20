Juan Sanguino desvela cómo ha sido el viaje de Aitana y Plex a Bali: "Son tan majos y millonarios que han invitado a sus amigos"

Juan Sanguino repasa las vacaciones de Aitana y Plex en Bali, donde han viajado junto a sus amigos corriendo de su cuenta: "Los míos no me invitan ni a un cubata", lamenta el colaborador de Zapeando en este vídeo.

Juan Sanguino analiza hoy en Zapeando cómo están pasando las celebrities sus vacaciones, entre ellos Aitana, que se encuentra con su novio Plex disfrutando de unos días en Bali, donde se les ha visto en mercadillos y haciéndose fotos con fans, además de coger un barco para visitar la isla de Komodo.

Sin embargo, la pareja no ha viajado sola, pues como explica Juan en el vídeo sobre estas líneas también se han llevado a sus amigos: "Son tan majos y tan millonarios que les han pagado el viaje", comenta.

"Yo tengo unos amigos equivocados, porque a mí ni a un cubata me invitan", se queja Sanguino, mientras que Laura del Val admite que está en Zapeando "para hacerme amiga de Isabel Forner".

Aprovechando el viaje, Juan Sanguino les recuerda a Aitana y Plex que, en su día, casarse por el rito balinés "se puso muy de moda".