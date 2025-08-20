Fesser, sobre los recortes de Trump para quitar impuestos a los ricos: "Al contrario que Robin Hood, va a robar a los pobres"

El corresponsal en Estados Unidos indica que esta ley de "reconciliación presupuestaria", la llamada 'One Big Beautiful Bill' podría generar un agujero en la hacienda pública de EEUU de 2.3 trillones de dólares.

El Intermedio recupera esta intervención del corresponsal en EEUU Guillermo Fesser en la que habla sobre la llamada 'One Big Beautiful Bill'. Como exponía Sandra Sabatés, esta ley tendría unas graves consecuencias para la sociedad estadounidense.

Fesser indicaba que esta ley fue "aprobada por los pelos" es una ley de "reconciliación presupuestaria". "Es una orden del presidente para que recorten de dónde sea en los presupuestos y poder justificar la supresión de impuestos que quiere hacer a los millonarios y que va a a crear un agujero en la hacienda pública de 2.3 trillones de dólares", exponía el corresponsal.

"Trump, al contrario que Robin Hood, va a robar a los pobres para dárselo a los ricos, pero sin que los pobres se enteren", añadía Fesser. El corresponsal indicaba que si esta ley pasaba por el Senado, "11 millones de niños y ancianos se van a quedar sin comedores públicos y 14 millones de estadounidenses se van a quedar sin seguro médico".

El corresponsal indicaba que la única partida que han encontrado para poder recortar era Medicare, "el seguro de los pobres y los jubilados", usado por el 20% de los estadounidenses. "Los pobres viven en estados republicanos", añadía, "tarde o temprano, los votantes MAGA se van a dar cuenta de lo que está pasando".

"La mayoría de los republicanos que votaron por esta ley están asustados y no quieren hacerlo", manifestaba, "pero han decidido, por el miedo a Donald Trump, convertir a los estadounidenses en un daño colateral".

Fesser señalaba, además, alguna de las cláusulas "envenenadas" de esta ley como la que restringe la autoridad de los jueces federales para declarar en desacato a los funcionarios del Gobierno que violen las órdenes judiciales.

