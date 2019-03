La divertida imitación de Miki Nadal a Abel Caballero en 'modo Carnaval': "We love Chenoa!"

El alcalde de Vigo, o más bien la imitación de Miki Nadal a Abel Caballero, vuelven a Zapeando. Caballero hizo un eufórico discurso en el Carnaval para recibir a Chenoa, artista invitada para la fiesta.

Los zapeadores no han podido aguantar la risa, mientras Miki daba la bienvenida al Carnaval tal y como lo hizo el alcalde de Vigo. "El movimiento ese de cabeza es clave", ha señalado Frank Blanco. "With the music... que tiemble Río, va a ser Vigo de Janeiro. We love Chenoa!", añadía Miki.

La camiseta de Frank Blanco en homenaje a Chenoa: "¡A mi manera! En tu honor"

Arranca la semana en Zapeando y Frank Blanco ha decidido recibir a Chenoa haciéndole un guiño a la artista: una camiseta y un baile en honor a ella. "No bailes que sino no se vende", ha bromeado Chenoa.

El eufórico recibimiento del alcalde de Vigo a Chenoa en Carnaval: "¡La queremos, la queremos!"

"¡Qué tiemble Río que llega Vigo!", así daba la bienvenida al Carnaval el alcalde de Vigo, que quiso contar con "la mejor cantante del mundo" para la fiesta. Zapeando repasa cómo fue el encuentro del alcalde con Chenoa.