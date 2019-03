La camiseta de Frank Blanco en homenaje a Chenoa: "¡A mi manera! En tu honor"

Chenoa vuelve a Zapeando y Frank Blanco ha querido recibirla con un homenaje. El presentador se ha puesto una camiseta con la frase: 'A mi manera', en alusión al último tema de la artista.

No sólo eso, Frank también se ha animado con un baile a ritmo del tema de Chenoa. "No bailes que sino no se vende la camiseta", ha bromeado Chenoa. "Al menos no doy palmas a lo señor mayor", le ha contestado entre risas Frank.

El eufórico recibimiento del alcalde de Vigo a Chenoa en Carnaval: "¡La queremos, la queremos!"

"¡Qué tiemble Río que llega Vigo!", así daba la bienvenida al Carnaval el alcalde de Vigo, que quiso contar con "la mejor cantante del mundo" para la fiesta. Zapeando repasa cómo fue el encuentro del alcalde con Chenoa.

La divertida imitación de Miki Nadal a Abel Caballero en 'modo Carnaval': "We love Chenoa!"

Miki Nadal se vuelve a meter en la piel del alcalde de Vigo en Zapeando. Esta vez para imitar el discurso que Abel Caballero dio para dar la bienvenida al Carnaval. Los zapeadores no han podido evitar las risas en plató.