Semana de la Moda de París
Angie Cárdenas estalla contra Leonardo Dicaprio por su "ridículo" look en la Semana de la Moda de París: "Es un notas"
Leonardo Dicaprio ha acudido a la Semana de la Moda de París totalmente tapado para no ser reconocible. Además, el actor lo ha hecho separado de su pareja, la modelo Vittoria Ceretti.
A punto de terminar la Semana de la Moda de París, Heidi Klum y Ester Expósito han apostado por las transparencias. Además, Heidi Klum lució un traje completamente transparente y adornó su boca con fundas metalizadas. "Son dientes de tiburón al estilo los que lució Madonna hace tiempo", recuerda Alfonso Arús, que confiesa que "son horrorosos".
Por otro lado, Kim Kardashian ha sorprendido luciendo un radical corte de pelo pixie que recuerda a su madre. "Ha sorprendido porque parece ser que no es una peluca", explica Tatiana Arús, que enseña también la comentada actitud de Leonardo Dicaprio, que acudió completamente tapado para no ser reconocido.
El actor ha aparecido con gorra, sin gafas de sol y sin su pareja, la modelo Vittoria Ceretti. "Me parece tan ridículo salir así, es un notas", critica duramente Angie Cárdenas en el plató, donde Alfonso Arús reflexiona: "Sigue con su obsesión por que no se le vea, eso es que le ha crecido la cabeza". "Parece un robot caminando", critica Angie Cárdenas mientras Alba Gutiérrez y Alfonso Arús sentencian tajantes: "Pues que no vaya".
*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí