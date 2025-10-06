Boticaria García explica qué hay detrás de despertarse por la noche con ganas de orinar: "Se asocia a un aumento de la mortalidad"

Hoy Boticaria García habla de la orina y, en este vídeo, explica todo lo que hay detrás de levantarse en plena noche con ganas de orinar, desde los motivos hasta las posibles consecuencias si se repite varias veces durante la noche.

La experta señala que incluso hay un término médico para eso: nocturia. Además, comenta que esto se considera anormal cuando hay que levantarse dos o tres veces por la noche y que se asocia "a la disminución de la calidad de vida y a un aumento de la mortalidad".

Llegado el momento de que nos despertamos con ganas de ir al baño, ¿es mejor levantarse a riesgo de perder el sueño o aguantarse hasta volver a quedarse dormido?

Boticaria asegura que "depende", pues irse al baño para hacer pis, "si vuelves a dormirte" no es perjudicial. Sin embargo, la cosa cambia si tenemos que levantarnos varias veces, lo que puede tener consecuencias.

Entre ellas encontraríamos alteración del sueño, fatiga, dificultad para concentrarse, cambios en el estado de ánimo, así como riesgo de caídas. Además, sería un indicador de otros problemas de salud, como diabetes, insuficiencia cardíaca o infecciones del tracto urinario y problemas de próstata.

Entre los motivos que habría detrás de esas ganas de ir a orinar en medio de la noche encontraríamos el consumo excesivo de líquidos antes de dormir, sobre todo si se trata de alcohol o cafeína.

También sería consecuencia de problemas de próstata, mujeres embarazadas, haber tomado medicamentos diuréticos, sufrir trastornos del sueño como la apnea o, simplemente, la edad.

Sobre esto último, explica que hay una hormona, la vasopresina, que es la que dice a los riñones que tienen que producir menos orina durante la noche. En las personas mayores, esta hormona "se distrae" y por eso entran más ganas de ir al baño.

Pero ¿y si nos aguantamos? Boticaria apunta que, especialmente en las mujeres, estaría vinculado a infecciones de orina, además de sobrecargas en el músculo de la vejiga y sueño de mala calidad.

