"La gente no lo va a entender"
Cristina Pedroche, sobre su vestido de esta noche en las Campanadas: "Josie me lo propuso cuando estaba embarazada y me pareció excesivo"
Cristina Pedroche se prepara para deslumbrar en las Campanadas de esta noche junto a Alberto Chicote en laSexta, Antena 3 y Atresplayer. Tras un año de cambios y tras su reciente maternidad, la presentadora anuncia que ha apostado por un estilismo arriesgado que promete sorprender a todos.
Cristina Pedroche se prepara para encender la última noche del año en televisión con un estilismo que promete, de nuevo, sorprender a todos los españoles. La presentadora volverá a dar las Campanadas junto a Alberto Chicote -aunque este año lo hará de forma simultánea en laSexta, Antena 3 y Atresplayer- y la expectación ya está servida.
"Nunca se sabe si voy a volver a dar las Campanadas. Entonces, yo quiero despedirme, si es que fuera una despedida, por todo lo alto, como si fuera mi mascletá", asegura en entrevista de ayer en Y ahora Sonsoles. ¿Esconde esta afirmación alguna pista sobre su vestido?
Como cada año, la de Vallecas se ha volcado para convertir este momento en un espectáculo único en el que va "a romper con todo". Su diseñador de confianza, Josie, ha vuelto a estar detrás de la propuesta. "Me propuso este estilismo en febrero, pero yo estaba embarazada y en ese momento me pareció una locura", confiesa Cristina.
Tras el nacimiento de su hijo Isai, Josie volvió "pico y pala" con la idea. "Le dije que no, que me parecía excesivo. A mí. Que me pareciera a mí excesivo...", cuenta entre risas. "Yo esto no lo veo, la gente no lo va a entender y no estoy dispuesta a hacer esto", le respondió.
Pero Josie no se rindió: "Esto solo lo puedes hacer tú. No hay nadie en España con todas estas cosas y, sobre todo, que sea tan valiente y tan arriesgada como tú". Esa frase terminó de convencerla.
"Luego pensé que tenía razón", reconoce Pedroche.
